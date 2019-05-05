Гуайдо назвал причины провала «последней фазы» свержение режима Мадуро

Временный президент Венесуэлы отметил, что готовность военных помочь в свержении правительства Николаса Мадуро была переоценена.

Лидер венесуэльской оппозиции и временный президент страны Хуан Гуайдо признал, что во время подготовки к несостоявшейся попытки свержения режима Николаса Мадуро на этой неделе были сделаны ошибки.

Читайте такжеВенесуэла стала последней битвой между США и Россией - Politico

Об этом он заявил в субботу, 5 мая, в интервью американской газете Washington Post, пишет “Немецкая волна”.

Гуайдо отметил, что одной из причин неудачи "последней фазы" свержение режима Мадуро стала переоценка готовности военных страны поддержать действия оппозиционеров.

"Возможно, нам все еще нужно больше военных, возможно, нам нужно больше официальных представителей режима, которые хотели нас поддержать и встать на сторону конституции. Думаю, просчет в этом очевидный", - признал лидер венесуэльской оппозиции.

Также Гуайдо отметил, что готов рассмотреть гипотетическое предложение военной интервенции со стороны Соединенных Штатов. "Мы его (этот вариант - ред.) оценим и, пожалуй, рассмотрим в парламенте для урегулирования нынешнего кризиса. Если эта форма будет необходима, мы это утвердим", - отметил Гуайдо. В то же время, он считает, что вмешательство США не может быть односторонним и должно происходить при участии венесуэльских сил, которые выступают против режима Мадуро.

Ранее в субботу государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео обратился к венесуэльцам в видеообращении, в котором пообещал поддержку Вашингтона в борьбе за перемены в стране. "Ваша храбрость и голоса выведут Венесуэлу на путь, ведущий к свободе и процветанию, и мы будем с вами сотрудничать на каждом шагу этого пути", - сказал Помпео.

Перед этим глава Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных быть готовыми к возможному военному вторжению со стороны США. Он заявил, что у Соединенных Штатов есть "много денег, чтобы пытаться ослабить наши вооруженные силы".

Также в воскресенье, 5 мая, ожидается, что в Москве пройдут переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса. Об этом накануне заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Согласно информации ведомства, во время встречи будут обсуждаться события в Венесуэле и возможность политико-дипломатического урегулирования ситуации в стране, в том числе и с помощью "международных посреднических усилий по диалогу правительства и оппозиции". Также анонсировано обсуждение шагов по противодействию санкциям, которые были наложены на Венесуэлу.