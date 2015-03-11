Литва празднует 25-летие восстановления независимости

Как передает Delfi, исторический выход из Советского Союза празднично отметят и в сейме. После этого у здания парламента состоится церемония поднятия флагов трех Балтийских стран и начнется парад.

По случаю праздника в Вильнюсской ратуше организуется круглый стол об уроках истории и вызовах настоящего, в нем примут участие политики из Балтийских стран, Северной Европы, Польши, Украины и США.

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После обеда в столице также состоится шествие. В Каунасе торжества традиционно начнутся в полдень в саду Военного музея им. Витаутаса Великого. В Клайпеде на площади Возрождения горожан приглашают украсить браслетами дружбы столпы Гедиминаса.

*** 11 марта 1990 года Верховный совет - Восстановительный сейм под руководством Витаутаса Ландсбергиса провозгласил Акт о восстановлении независимости Литвы, в котором говорилось, что восстанавливается упраздненная в 1940 году внешней силой реализация суверенных полномочий Литовского государства.

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До 1940 года Литва была суверенным государством, а после этого момента Литва полвека была инкорпорирована в состав оккупировавшего ее СССР.

Страна получила международное признание в 1991 году. Первой Литву признала Исландия, ее президент в эти дни находится с визитом в Вильнюсе.