Финансовый директор Google подал в отставку

Финансовый директор Google Патрик Пичетт (Patrick Pichette) подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети компании. По его словам, он решил уйти на пенсию и проводить больше времени со своей семьей. В частности, 52-летний мужчина планирует много путешествовать со своей женой Тамар, сообщает Lenta.ru.

Он отметил, что безостановочно работал последние 25 лет, семь из них — на посту финансового директора Google. «Огромная честь трудиться в такой компании. Я работал с лучшими из лучших. Я бесконечно благодарен за то, что мне позволяли быть собой, за доверие, поддержку, а также за хорошие и не очень времена», — написал Пичетт.

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При этом он отметил, что останется на своем посту, пока не будет утвержден новый финансовый директор компании. По данным Bloomberg, на это может уйти около шести месяцев.

Пичетт был назначен финансовым директором Google в августе 2008 года. До этого он занимал должность финансового директора в крупнейшем сотовом операторе Канады Bell Canada. За время его руководства Google провела ряд крупных сделок. Одна из них — приобретение компании Motorola Mobility в мае 2012 года. Сумма сделки составила 9,8 миллиарда долларов.