В США могут разрешить расстреливать преступников при нехватке яда для инъекции

Американский штат Юта может стать единственным в стране, где преступников будут расстреливать в случае нехватки веществ, используемых для смертельной инъекции. Соответствующий законопроект приняла верхняя палата законодательного собрания штата, сообщает ТАСС.

Нижняя палата заксобрания Юты одобрила законопроект в феврале. Инициатор введения новых правил - законодатель- республиканец Пол Рэй - утверждает, что расстрел является более быстрым и гуманным, нежели прочие, способом умерщвления приговоренного. Противники считают, что применение огнестрельного оружия для казни - жестоко, а Юта подвергнется международному осуждению, в случае введения новых правил.

Для вступления в силу законопроект должен быть подписан губернатором штата - республиканцем Гэри Гербертом. Пока не сообщалось, намерен ли он сделать это. Официальные представители Герберта отметили на этой неделе, что ситуация, когда ядов не будет хватать, возможна, и расстрел мог бы стать запасным вариантом.

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В последние годы США столкнулись с ростом дефицита ядов, применяемых для "смертельного укола". Одной из причиной этого является то, что европейские производители данных веществ прекратили их поставки в США, так как выступают против смертной казни. По сведениям официальных представителей властей Юты, в штате запасов данных ядов в настоящее время нет. Расстрел запрещен в Юте в 2004 году.

В общей сложности смертная казнь разрешена в 32 американских штатах. На момент октября 2014 года приведения в исполнение смертной казни ожидали в США 3035 человек. В период с 1976 года, когда смертная казнь в стране вновь начала применяться, по декабрь 2014 года в США были казнены 1394 человека. Основным методом является смертельная инъекция.