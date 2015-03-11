Штайнмайер призвал Европу и США к единству относительно Украины

Такой призыв сделал министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер за несколько часов до вылета в Вашингтон, передает Deutsche Welle.

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"Мы сильны, когда придерживаемся трансатлантических связей, когда Европа и США действуют совместно, когда Берлин и Вашингтон объединяют свои усилия", - сказал немецкий министр.

По мнению Франка-Вальтера Штайнмайера, интерес к подобного рода сотрудничеству должен быть особенно сильный сегодня, в нынешние "смутные времена растущего глобального беспорядка".