Штайнмайер призвал Европу и США к единству относительно Украины
07:59, 11 марта 2015Мир
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США и Европа должны быть едины в вопросе преодоления тяжелейшего кризиса в Украине и борьбы с джихадистами террористической группировки "Исламское государство".
REUTERS
Такой призыв сделал министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер за несколько часов до вылета в Вашингтон, передает Deutsche Welle.
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"Мы сильны, когда придерживаемся трансатлантических связей, когда Европа и США действуют совместно, когда Берлин и Вашингтон объединяют свои усилия", - сказал немецкий министр.
По мнению Франка-Вальтера Штайнмайера, интерес к подобного рода сотрудничеству должен быть особенно сильный сегодня, в нынешние "смутные времена растущего глобального беспорядка".
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