В Афганистане заявили о ликвидации "финансиста" ИГИЛ в Центральной Азии

Муфти Узбек отвечал за финансовую поддержку группировки "Исламское государство" в Центральной Азии.

В ходе операции афганских спецназовцев в северной провинции Баглан был убит один из главарей боевиков "Исламского государства".

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Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление МВД Афганистана.

"По информации ведомства, речь идет о главаре боевиков, которого называли Муфти Узбек", - говорится в сообщении.

Он, как сказано в сообщении, отвечал за финансовую поддержку террористической группировки ИГ в Центральной Азии.

Вместе с ним в ходе спецоперации были убиты по меньшей мере три других боевика ИГ, добавили в МВД страны. На месте изъяты оружие и боеприпасы.