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В Афганистане заявили о ликвидации "финансиста" ИГИЛ в Центральной Азии

05:07, 05 мая 2019
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление МВД Афганистана.

"По информации ведомства, речь идет о главаре боевиков, которого называли Муфти Узбек", - говорится в сообщении.

Он, как сказано в сообщении, отвечал за финансовую поддержку террористической группировки ИГ в Центральной Азии.

Вместе с ним в ходе спецоперации были убиты по меньшей мере три других боевика ИГ, добавили в МВД страны. На месте изъяты оружие и боеприпасы.

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Теги: #Афганистан#боевики ИГИЛ#борьба с ИГИЛ#ИГИЛ в Афганистане