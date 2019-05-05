В Афганистане заявили о ликвидации "финансиста" ИГИЛ в Центральной Азии
05:07, 05 мая 2019Мир
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Муфти Узбек отвечал за финансовую поддержку группировки "Исламское государство" в Центральной Азии.
Иллюстрация REUTERS
В ходе операции афганских спецназовцев в северной провинции Баглан был убит один из главарей боевиков "Исламского государства".
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Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление МВД Афганистана.
"По информации ведомства, речь идет о главаре боевиков, которого называли Муфти Узбек", - говорится в сообщении.
Он, как сказано в сообщении, отвечал за финансовую поддержку террористической группировки ИГ в Центральной Азии.
Вместе с ним в ходе спецоперации были убиты по меньшей мере три других боевика ИГ, добавили в МВД страны. На месте изъяты оружие и боеприпасы.
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