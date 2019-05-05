цей матеріал доступний українською

Крушение военного вертолета в Венесуэле: семь погибших

00:11, 05 мая 2019
Мир
228 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеВенесуэла стала последней битвой между США и Россией - Politico

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Twitter мэра муниципалитета Эль-Атильо в штате Миранда Элиаса Сайе.

По его словам, ведутся поисковые работы.

Как сообщает газета El Nacional, инцидент произошел возле вертолетной площадки в районе Орипото. Очевидцы рассказали, что слышали взрывы.

Как отмечает издание, среди погибших - майор Алексис Алехандро Авила Герреро, капитан Карлос Рамирес Давила, майор Хасинто Ренгифо Родригес, подполковник Томас Ортега Валеро, капитан Сезар Баррето, капитан Фелипе Амайя и подполковник Жозе Баманчо, командир Жозе Бетанкур.

Сведений о причинах авиакатастрофы обнародовано не было, официального подтверждения информации о гибели военнослужащих пока не поступало.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Революция в Венесуэле
Теги: #Венесуэла#крушение вертолета