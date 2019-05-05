Крушение военного вертолета в Венесуэле: семь погибших
Военный вертолет, на борту находилось семь человек, потерпел крушение в субботу в Венесуэле.
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Об этом сообщает РБК со ссылкой на Twitter мэра муниципалитета Эль-Атильо в штате Миранда Элиаса Сайе.
По его словам, ведутся поисковые работы.
Как сообщает газета El Nacional, инцидент произошел возле вертолетной площадки в районе Орипото. Очевидцы рассказали, что слышали взрывы.
Как отмечает издание, среди погибших - майор Алексис Алехандро Авила Герреро, капитан Карлос Рамирес Давила, майор Хасинто Ренгифо Родригес, подполковник Томас Ортега Валеро, капитан Сезар Баррето, капитан Фелипе Амайя и подполковник Жозе Баманчо, командир Жозе Бетанкур.
Сведений о причинах авиакатастрофы обнародовано не было, официального подтверждения информации о гибели военнослужащих пока не поступало.
Helicóptero del Ejército cayó esta mañana en zona verde en #Oripoto específicamente #ElVolcán con 7 pasajeros a bordo. Nuestro equipo de @PC_ElHatillo apoyando labores de búsqueda. #AlertaElHatillo— Elías Sayegh (@eliasayegh) May 4, 2019