Крушение военного вертолета в Венесуэле: семь погибших

Инцидент произошел возле вертолетной площадки в районе Орипото, очевидцы рассказали, что слышали взрывы.

Военный вертолет, на борту находилось семь человек, потерпел крушение в субботу в Венесуэле.

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Об этом сообщает РБК со ссылкой на Twitter мэра муниципалитета Эль-Атильо в штате Миранда Элиаса Сайе.

По его словам, ведутся поисковые работы.

Как сообщает газета El Nacional, инцидент произошел возле вертолетной площадки в районе Орипото. Очевидцы рассказали, что слышали взрывы.

Как отмечает издание, среди погибших - майор Алексис Алехандро Авила Герреро, капитан Карлос Рамирес Давила, майор Хасинто Ренгифо Родригес, подполковник Томас Ортега Валеро, капитан Сезар Баррето, капитан Фелипе Амайя и подполковник Жозе Баманчо, командир Жозе Бетанкур.

Сведений о причинах авиакатастрофы обнародовано не было, официального подтверждения информации о гибели военнослужащих пока не поступало.