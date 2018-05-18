Санкции против России: смягчить нельзя усилить

17 ноября Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел планирует обсудить возможное введение новых санкций против Российской Федерации. С одной стороны, как ранее сообщала пресс-секретарь высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Майя Косьянчич, службы ЕС уже подготовили различные варианты возможных новых ограничений. С другой, для любого обновления санкций нужно новое законодательное предложение от Совета. А такового по результатам заседания 17 ноября может и не быть – во всяком случае, если учесть недавнее заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, которая, в частности, отметила, что «усиления экономических санкций не планируется», а возможно лишь расширение «черного списка» лиц, которым будет запрещен въезд в страны ЕС. Впрочем, Меркель тут же подчеркнула, что ЕС концентрируются на гуманитарной ситуации на Востоке Украины и «том, как достичь реального прекращения огня».

Над экономическим будущим РФ сгущаются тучи

Собственно, по мнению директора брюссельского Центра европейских политических исследований (CEPS) Даниэля Гросса, «если боевики попытаются оккупировать большую территорию, тот факт, что санкции не будут усилены, выглядит маловероятным». Однако, на данный момент, Гросс не ожидает применения новых санкций против России.

По его словам, дело в том, что и в нынешней ситуации, так как российское производство начинает стагнацию, РФ все труднее позиционировать себя сильной страной. Впрочем, ожидать краха российской экономики в ближайшее время, по мнению эксперта, не стоит. «Рубль может упасть, но, если цены на нефть не упадут до уровня 1999/2000 годов, то нет опасности для экономики России в целом, - рассказал он УНИАН. – Добыча нефти и газа должна сохранять экономику стабильной. Надолго ли – это совсем другой вопрос. Репрессивный и неопределенный политический режим, в сочетании с падением цен на нефть, означает, что производство и занятость, скорее всего, будут находиться в состоянии стагнации, что ограничивает возможности режима продавать истории о сильной России».

С мнением Гросса, но, с небольшим оговорками, согласен и старший научный сотрудник Центра европейских политических исследований Майкл Эмерсон. «Не может быть никаких новых санкций в настоящее время, но европейские политики будто говорят: «это – на данный момент, пусть Кремль задумается» - например, о текущем падении цен на нефть, что не является мерой санкций, но является сильным усилением их, де-факто», - заявил он УНИАН.

Помимо этого, Европа, осторожно намекая России на тяжелые экономические последствия от внешней агрессивной политики Москвы, всячески старается избавиться от энергетической зависимости от РФ. Эмерсон отмечает, что длительные инвестиции в терминалы сжиженного природного газа (LNG) внутри ЕС, а также увеличение возможностей приема LNG-терминалов – тоже, в юридическом смысле, являются определенным видом санкций. «Благодаря политике стимулирования этих инвестиций убытки, которые понесет Россия, усиливаются», - считает он.

Учитывая же и так называемые «газовые новости» после промежуточных выборов в США (республиканцы, взявшие большинство в американском Конгрессе поддерживают отмену ограничений на экспорт газа), это означает появление еще одного крупного источника поставок газа для Европы.

Таким образом, по мнению Эмерсона, военное вмешательство РФ в Украине превращается в большую политическую ошибку. «Над экономическим будущим России сгущаются тучи. В целом, ее агрессия/полускрытое вмешательство на Донбассе становится большой политической ошибкой», - сказал он.

Россия + псевдовыборы ДНР и ЛНР = новые санкции

Однако, в то же время, профессор российских исследований Университета Осло, старший советник МИД Норвегии и старший эксперт Норвежского института международных отношений Ивер Нойманн все же ожидает определенного усиления санкций ЕС против России. Главной причиной этого он видит так называемые «выборы» на подконтрольной боевикам территории Донбасса. Те самые, которые Кремль как бы уважает, но как бы не признает. «Я думаю, что введение ЕС дальнейших санкций в отношении России напрямую связано с поддержкой Москвой сепаратистов на востоке Украины. Учитывая роль Москвы в недавних выборах там (на временно подконтрольных боевикам территориях Донбасса, – УНИАН), я ожидал бы определенную эскалацию санкций», - заявил норвежский политолог.

«Неудачное решение Москвы фактически признать «выборы» в Донецке и Луганске еще больше подрывает выполнение Минских соглашений и еще раз подтверждает, что Россия не делает никаких шагов, чтобы выполнить свои обязательства в связи с этими договоренностями», - отмечает старший научный сотрудник Брукингского института, бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

Например, по его словам, отчеты наблюдателей ОБСЕ свидетельствуют: Россия не сделала ничего, чтобы укрепить линию границы Украина-Россия, а также не отозвала свои войска и технику из восточной Украины. «На самом деле, по некоторым сообщениям, Россия продолжала отправлять новую тяжелую технику в Украину. Такие действия России показывают, что цель Кремля заключается в создании замороженного конфликта на Донбассе, а не его урегулировании», - заявил он УНИАН.

Именно поэтому, по мнению Пайфера, санкции США и ЕС в отношении России не будут пересматриваться в сторону их уменьшения. Более того, если ситуация на востоке Украины будет ухудшаться, против РФ могут быть введены дополнительные ограничительные меры. «Учитывая несоблюдение российской стороной условий Минских соглашений, санкции против России со стороны США и ЕС будут, по-прежнему, применяться. Также поступали предложения из Вашингтона и Берлина, в случае ухудшения ситуации на востоке Украины, вводить дополнительные санкции», - отметил он.

Эксперт считает, что в сочетании с уже стагнирующей экономикой, западные санкции и падение цен на нефть приведут к еще большим трудностям для России. «Среди всего прочего, Центральному банку РФ пришлось потратить десятки миллиардов долларов на поддержку рубля, и российские компании обращаются к российскому правительству за финансированием, которое они теперь не могут получить на Западе… Пока правительство России имеет значительные резервы, - напоминает он. – Но, цель санкций – не в крахе российской экономики или свержении президента Путина, целью является убедить Москву принять другую политику в отношении Украины».

Время играет против Кремля

Такого же мнения придерживается и бывший британский дипломат, экс-посол в Югославии и России Эндрю Вуд. По его мнению, перспектива усиления санкций против РФ напрямую связана с ухудшением ситуации на Донбассе. «Сейчас ситуация в Донецкой и Луганской областях ухудшилась, и давление со стороны России увеличилось. Маловероятно, что санкции будут пересматривать, и, судя по последним событиям, существует перспектива увеличения их масштабов… Это будет зависеть от дальнейших действий со стороны России», - отметил он.

«Вероятно, в Кремле надеются, что следующий президент в 2016-17 пойдет на еще одну «перегрузку» и, таким образом, давление на экономику и общество России будет снято само по себе», - убежден Вуд.

Однако, по его мнению, США, вероятно, будут настаивать на более длительном сроке действия санкций.

Естественно, это приветствуют в Украине. Хотя и настаивают: Россия достойна не только продления существующих ограничений, а заслуживает и их усиления. Так, по словам экс-министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, введение дальнейших экономических санкций против России было бы адекватно ситуации, которая складывается в восточной Украине: «Я уже давно жду, когда ЕС и США прекратят говорить «если Россия сделает, то тогда ...». Этих «если» уже сделано столько, что дальше ждать нечего, поэтому очевидно: ни о какой отмене санкций речь идти не должна, не может, и, как многие лидеры ЕС заявили, не будет. А вот вопрос усиления санкций – это то, над чем сегодня нам сегодня нужно работать во внешней политике и доказывать нашим коллегам и партнерам, что без этого Россию мы вряд ли сможем остановить », - заявил он УНИАН.

По его мнению, европейским партнерам Украины следует «становиться более решительными и принимать более жесткие меры». Впрочем, Украине (которая формально вообще никаких санкций против РФ по сей день не ввела), тоже нужно последовать этому совету.

Константин Гончаров