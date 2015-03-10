Климкин анонсировал очередное заседание СНБО – будут обсуждать Минские соглашения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Украины Павел Климкин после совещания в Администрации президента Украины под руководством главы государства Петра Порошенко.

“Только что завершилось совещание под руководством президента Украины. Главным пунктом повестки дня этого совещания было обсуждение хода и логики Минских договоренностей. Со стороны Генерального штаба было подчеркнуто, что Вооруженные силы Украины выполняют Минские договоренности в соответствии с принципами международного права и требованиям ОБСЕ. Мы это делаем очень четко, открыто и транспарентно”, - сообщил Климкин.

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По его словам, также было подчеркнуто, что представители так называемых “ДНР” и “ЛНР” постоянно не допускают представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ к мониторингу процесса отвода вооружений, “таким образом превращая значительную часть этого процесса на профанацию”.

“В ближайшие дни состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, во время которого будут рассмотрены шаги, которые необходимо осуществить с целью выполнения Минских договоренностей. Мы полностью отданы Минским договоренностям, полностью преданные всей логике и всеобъемлющем выполнению Минских договоренностей. Однако этот процесс должен происходить под полным контролем ОБСЕ, и каждый шаг должен оцениваться международным сообществом”, - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, накануне Порошенко заявил, что сегодня, 10 марта, соберется военный кабинет. "Я уже во вторник собираю военный кабинет, и будут приняты чрезвычайно важные решения", - сказал он.

18 февраля Порошенко на заседании Совета безопасности и обороны предложил создать военный кабинет.

Секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что к созданному при СНБО военного кабинета вошли руководители страны вместе с руководителями силовых блоков.