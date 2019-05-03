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Принц Уильям прокомментировал роды Меган Маркл

12:20, 03 мая 2019
Мир
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Принц Гарри и Меган Маркл / REUTERS

Согласно информации источников, роды Меган Маркл были запланированы на конец апреля - начало мая. То есть — сейчас самые сроки. Неудивительно, что поклонники королевской семьи с нетерпением ждут, когда же дворец объявит о рождении первенца герцогов Сассекских.

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Впрочем, принц Гарри и Меган Маркл дали четко понять, что в первое время не скажут об этом в прессе, поэтому поклонники решили атаковать вопросами брата Гарри, принца Уильяма, пишет Viva.

Во время его визита Новую Зеландию журналисты не упустили возможность и спросили, когда же он станет дядей. На что последовал неожиданный ответ: "У меня нет с собой телефона. Понятия не имею! Вы, пожалуй, узнаете об этом раньше меня".

Похоже, родные поддержали супругов в решении не афишировать рождение ребенка и пока остается лишь ждать официальных сообщений. 

Ранее некоторые СМИ предположили, что ребенок уже появился на свет или вот-вот родится, ведь супруга принца не пришла на празднование 93-летия королевы Елизаветы II 21 апреля.

Как сообщал УНИАН, подруга Меган Маркл рассекретила пол будущего ребенка герцогини. Журналистам все выболтала именитая теннисистка Серена Уильямс.

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Теги: #принц Гарри#Меган Маркл