Не владеет государственным языком: в Казахстане ректора университета не допустили на выборы президента

В лингвистической комиссии заявили, что кандидат не владеет казахским языком - в письменном задании он допустил 19 ошибок по пунктуации и стилистике.

Центральная избирательная комиссия Казахстана отказала в выдвижении кандидатом в президенты общественному деятелю Жуматаю Алиеву. Причиной отказа стал провал Алиевым экзамена на владение государственным языком.

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Как сообщает Tengrinews.kz, сегодня в ЦИК Казахстана состоялось заседание лингвистической комиссии по установлению свободного владения Жуматаем Алиевым государственным языком.

«По результатам состоявшегося экзамена лингвистическая комиссия приняла решение, что кандидат в президенты не владеет свободно государственным языком. Учитывая результат экзамена о невладении, был принят протокол о несоответствии его требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах, предъявляемым к кандидату в президенты", - зачитала проект постановления член Центральной избирательной комиссии Ляззат Сулеймен на заседании.

Член комиссии отметила, что согласно второму пункту постановления ЦИК отказывает Алиеву в регистрации кандидатом в президенты.

Ранее член лингвистической комиссии Адиль Ахметов сообщил, что Жуматай Алиев не владеет казахским языком. В письменном задании он допустил 19 ошибок по пунктуации и стилистике.

Жуматай Алиев был выдвинут общественным объединением "Халық демографиясы" 26 апреля 2019 года. В разные годы он работал в Администрации Президента, был ректором Центрально-Азиатского университета, заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана, с 2012 по 2016 годы - депутат Мажилиса V созыва.

Напомним, в Казахстане заявления на участие во внеочередных выборах президента подали девять человек.

Заявления на участие в выборах подали девять человек, среди них - действующий президент Касым-Жомарт Токаев, выдвинутый правящей партией «Нур Отан». Кроме него, в числе баллотирующихся - писатель Садыбек Тугел, профсоюзный деятель Амангельды Таспихов, депутаты Дания Еспаева и Жамбыл Ахметбеков, общественный деятель Жуматай Алиев, предприниматель Талгат Ергалиев, вице-министр сельского хозяйства Толеутай Рахимбеков и политический и общественный деятель, журналист Амиржан Косанов.

О проведении досрочных выборов в Казахстане было объявлено 19 марта, когда многолетний глава государства Нурсултан Назарбаев ушел в отставку после почти 30 лет правления. В соответствии с конституцией республики полномочия президента перешли к председателю сената Касым-Жомарту Токаеву. Досрочные президентские выборы запланированы на 9 июня.