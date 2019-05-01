Министра обороны Британии отправили в отставку

Решение связано с итогами расследования утечки информации с закрытых переговоров Совета национальной безопасности.

Глава британского минобороны Гэвин Уильямсон отправлен в отставку по итогам расследования утечки информации с закрытых переговоров. Его преемником назначена нынешний министр международного развития Пенни Мордонт, которая станет первой женщиной на этом посту.

Об этом сообщает BBC.

"Премьер-министр сегодня вечером попросила Гэвина Уильямсона покинуть правительство, потеряв уверенность в его способности работать в должности министра обороны", - говорится в сообщении британского кабинета.

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В правительстве сообщили, что решение связано с итогами расследования утечки информации с закрытых переговоров Совета национальной безопасности, на которых обсуждались перспективы сотрудничества с китайской компанией Huawei в создании сетей 5G.

Благодаря этой утечке 24 апреля стало известно, что продукция Huawei будет использоваться в конструкции "некритических" компонентов сетей связи 5G. Это подразумевает, что Huawei не будет поставлять оборудование, которое способно идентифицировать мобильное устройство и решать, как и куда направлять телефонные звонки и передавать данные.

Против сотрудничества Британии с китайской компанией активно выступали США и некоторые министры - они считали, что это может стать угрозой национальной безопасности страны.

Утечка вызвала настоящий скандал в британских СМИ, поскольку заседания Совета национальной безопасности строго конфиденциальны. Сам Уильямсон по-прежнему отрицает, что был источником утечки. Однако как говорится в письме Терезы Мэй об отставке Уильямсона, "другой вероятной версии того, как случилась утечка, не установлено".

Мэй, как сообщается, встретилась с Уильямсоном в среду, 1 мая, и сказала ему, что в ее распоряжении есть "исчерпывающие улики", указывающие на его вину.

Стоит отметить, что Уильямсон занимал жесткую позицию по отношению к России, упрекая ее в том, что она пытается втянуть Запад в гонку вооружений и действует непрозрачно.