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Протестующих в Венесуэле начали давить бронеавтомобилями (видео 18+)

20:32, 30 апреля 2019
Мир
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В Венесуэле военный автомобиль въехал в толпу протестующих / Скриншот

В Каракасе проходят массовые протесты, начавшиеся после видеообращения лидера оппозиции Хуана Гуайдо, объявившего о "финальной стадии" операции по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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В интернете появились видео, на которых слышна стрельба, а потом один из телеканалов показал ролик, как военный автомобиль въехал в толпу протестующих.

Колумбийский телеканал Caracol Televisión сообщает, что в столице Венесуэлы начались уличные бои. 

После многочасового молчания Николас Мадуро заявил, что он рассчитывает на народ и военных. "Я призываю к максимальной народной мобилизации для защиты законной власти", - заявил он.

Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Николаса Мадуро.

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Новость в сюжете: Революция в Венесуэле
Теги: #Венесуэла#протесты