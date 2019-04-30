Протестующих в Венесуэле начали давить бронеавтомобилями (видео 18+)
В Каракасе проходят массовые протесты, начавшиеся после видеообращения лидера оппозиции Хуана Гуайдо, объявившего о "финальной стадии" операции по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
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В интернете появились видео, на которых слышна стрельба, а потом один из телеканалов показал ролик, как военный автомобиль въехал в толпу протестующих.
Колумбийский телеканал Caracol Televisión сообщает, что в столице Венесуэлы начались уличные бои.
После многочасового молчания Николас Мадуро заявил, что он рассчитывает на народ и военных. "Я призываю к максимальной народной мобилизации для защиты законной власти", - заявил он.
#LoÚltimo Tanquetas militares arrollan a grupo de manifestantes en Caracas, Venezuela https://t.co/yqNEZK7rZ3#TensiónEnVenezuelapic.twitter.com/ZksuvrZHhZ— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) 30 апреля 2019 г.
Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Николаса Мадуро.