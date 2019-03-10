Гуайдо призвал к маршу на Каракас

Лидер оппозиции Венесуэлы подчеркнул, что при необходимости будет рассчитывать на внешнее вмешательство.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал сограждан идти маршем на Каракас. Во время выступления перед тысячами сторонников в столице Венесуэлы в субботу, 9 марта, Гуайдо заявил, что намерен отправиться в поездку по стране, по завершении которой объявит дату марша. "Мы все придем в Каракас", - добавил 35-летний политик.

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Гуайдо подчеркнул, что в случае необходимости будет рассчитывать на внешнее вмешательство, "когда наступит время", пишет «Немецкая волна».

По его словам, конституция южноамериканской страны разрешает участие венесуэльских военнослужащих в операциях за рубежом, а также "иностранцев - на территории страны".

В этот же день в Каракасе прошла акция в поддержку главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Он назвал участников демонстрации "антиимпериалистами" и заявил, что они "никогда не сдадутся".

Венесуэла несколько месяцев переживает политический кризис. 22 января в стране начались массовые акции протеста - сразу после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок. На следующий день председатель венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.