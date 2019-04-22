Оппозиционный лидер Венесуэлы Гуайдо поздравил Зеленского с убедительной победой

Политик отметил важность проведения свободных демократических выборов.

Оппозиционный режиму Николаса Мадуро и признанный президентом Венесуэлы рядом европейских стран и США политик Хуан Гуайдо поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

Об этом сообщает ТСН.

"Как временный президент Республики Венесуэла, я поздравляю народ Украины и Владимира Зеленского с их масштабной и убедительной победой", - заявил Гуайдо.

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"Свободные выборы – это механизм, который позволяет народам выразить и материализовать свое желание изменений", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, по результатам Национального экзит-полла, во втором туре президентских выборов, 21 апреля, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 73%, за действующего главу государства Петра Порошенко - 25,5% избирателей. Согласно данным 199 избирательных округов, активность избирателей во втором туре выборов президента составила 62,07%.

Центральная избирательная комиссия обработала 80,78% электронных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования во втором туре выборов президента Украины. За кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали 73,09%, или 11 036 150 избирателей. За его оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко - 24,57%, или 3 709 935.