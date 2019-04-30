Politico: Украина остается смертельной угрозой для Путина

Российский автократ не хотел бы, чтобы Порошенко остался президентом соседней страны, но победитель выборов Зеленский все равно для него представляет большую угрозу.

Уверенная победа Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине была расценена определенными кругами как большая победа для автократа России Владимира Путина. Комедийный актер разговаривает на русском языке, он в течение шести лет жил и работал в Москве, а еще у него нет опыта государственной службы.

Но реальность сложнее, чем это, пишет Politico. Зеленский действительно "зеленый", когда речь идет об управлении. Но он ветеран в сфере коммуникаций, доказательством чего стала его победа над Петром Порошенко. А знание русского языка и россиян - это палка с двумя концами. В отличие от Порошенко, который разговаривает только на украинском языке публично, Зеленский способен обращаться к россиянам на их родном языке и достучаться до них через Instagram и другие социальные сети.

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"Для Путина русскоязычный президент в демократической Украине - это все равно, что попытка съесть осьминога живьем. Да, это волнует, но и пугает одновременно", - говорится в статье.

Издание отмечает, что Зеленский, наверное, действительно менее враждебен к России, чем Порошенко, что пытались подчеркнуть оппоненты президентской гонки. После выборов сторонники Порошенко критиковали 73% избирателей, которые поддержали Зеленского, называя их "малороссами". Они уже начали оплакивать попытки Украины вырваться из орбиты Москвы.

Похоже, у Путина другая точка зрения. Российский президент так и не позвонил русскоязычному комедийному актеру, чтобы поздравить его с победой. Кремль сохранял почти полную тишину, кроме скудного заявления о "признании" выборов. Конечно, Путин, скорее всего, хотел бы видеть в кресле президента Украины больше Зеленского, чем Порошенко, который более готов к жесткой конфронтации с российским автократом. Комедийный актер пообещал отменить запрет на поездки в Украину для российских артистов и разблокировать российские социальные сети. Он, скорее всего, поддержит культурный обмен между странами. Прямые авиасообщения тоже, вероятно, будут возобновлены в какой-то момент.

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Победа Зеленского стала четким сигналом, что украинцы, несмотря на раздраженность войной, хотят больше мира с Россией, чем вечной конфронтации. Но у российского автократа "слоновая" память. Вряд ли Путин забыл о том, как крупнейший сторонник Зеленского олигарх Игорь Коломойский назвал его "шизофреническим карликом" в разгар войны на Донбассе.

Издание также напоминает о том, что в сериале Зеленского под названием "Слуга Народа" его герой открыто говорил о надежде на смену режима в России. И в МИД РФ подтвердили, что именно поэтому этот сериал запрещен в стране.

Победа Зеленского ставит Путина в неудобное положение. Он не может принять политика, который открыто призывал к его свержению в телевизионном шоу. Вместе с тем, он понимает, что комедийный актер дает уникальную возможность перезагрузить отношения между Украиной и Россией после пяти лет враждебности. Поэтому он позволил премьер-министру Дмитрию Медведеву поздравить Зеленского с победой и выразить надежду на лучшие отношения. А тем временем, Путин делает то, что он умеет лучше всего: пытается действовать жестко и загнать своего оппонента в угол. Издание напоминает о том, как российский автократ распорядился выдавать паспорта РФ на оккупированных украинских территориях. И этот шаг с его стороны был раскритикован мировым сообществом.

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Настоящая опасность для Путина кроется в том, что произойдет дальше. Зеленский сделал первый выстрел в избирательную ночь, обратившись ко всем постсоветским странам: "Посмотрите на нас, все возможно!". Его уверенная победа на свободных выборах удивила многих россиян и заставила их думать над тем, можно ли будет и Путина заменить так легко с помощью честного голосования. Театр демократии в Украине уже стал "заразным". Некоторые политики в России начали призывать к проведению дебатов на стадионах во время выборов в РФ.

Медийная ловкость и естественная связь Зеленского с российским народом делает его опасным для Путина. Последнее, о чем российский президент хотел бы говорить, - это о демократической революции. Стоит ожидать, что Кремль продолжит играть жестко и грязно, пока Путин не поймет, что ему делать: оглушить осьминога или рискнуть проглотить его живьем.