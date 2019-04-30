Меркель и Макрон требуют от Сербии и Косово разрешения споров

Лидеры ФРГ, Франции и государств Западных Балкан собрались в понедельник, 29 апреля.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Сербию и Косово к решению споров между двумя странами, а также предупредили, что от этого будут зависеть отношения этих стран с ЕС.

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Как передает DW.com, лидеры ФРГ, Франции и государств Западных Балкан собрались в понедельник, 29 апреля, на специальный саммит, инициированный Меркель и Макроном и посвященный решению конфликтов в этом регионе, в ведомстве федерального канцлера в Берлине.

Перед началом саммита Ангела Меркель остро раскритиковала Приштину за введение 100-процентных таможенных пошлин на сербские товары и отметила, что прецедент Греции и Северной Македонии, которые успешно решили спор относительно названия последней, может стать моделью для решения противоречий, которые существуют между Сербией и Косово.

Важность успешного разрешения спора для дальнейших отношений этих государств с ЕС отметил и Макрон. "Это - в интересах Европы, чтобы в этом регионе события развивались в позитивном русле", - отметил французский президент.