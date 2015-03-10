Бывший премьер Японии поедет в Крым вопреки возражениям Токио
07:44, 10 марта 2015Мир
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Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма намерен посетить с визитом аннексированный Крым, несмотря на призывы властей Японии отказаться от поездки.
REUTERS
Как сообщает японское информационное агентство Киодо, бывший премьер намерен узнать, что думают жители полуострова по поводу аннексии Крыма Россией, передает Би-би-си.
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Визит Юкио Хатоямы в Крым продлится со вторника по четверг, сообщает агентство со ссылкой на источник в окружении политика.
Японские власти опасаются, что Москва может использовать визит бывшего премьера для оправдания аннексии полуострова.
Токио ранее заявлял, что Россия нарушила международное право, в одностороннем порядке присоединив Крым.
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