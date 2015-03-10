Бывший премьер Японии поедет в Крым вопреки возражениям Токио

Как сообщает японское информационное агентство Киодо, бывший премьер намерен узнать, что думают жители полуострова по поводу аннексии Крыма Россией, передает Би-би-си.

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Визит Юкио Хатоямы в Крым продлится со вторника по четверг, сообщает агентство со ссылкой на источник в окружении политика.

Японские власти опасаются, что Москва может использовать визит бывшего премьера для оправдания аннексии полуострова.

Токио ранее заявлял, что Россия нарушила международное право, в одностороннем порядке присоединив Крым.