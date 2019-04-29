В Эстонии начинаются учения с участием украинских военных - СМИ

В трехнедельных учениях примет участие свыше 9 тыс. человек из 13-ти стран.

Сегодня начинаются крупнейшие трехнедельные учения Сил обороны Эстонии "Весенний шторм" с участием украинских военнослужащих.

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Как сообщает местное издание ERR arhiiv, в трехнедельных учениях примет участие свыше 9 тысяч человек из 13-ти стран.

Военнослужащие на разных уровнях будут отрабатывать приемы синхронизации планов боевых действий, сотрудничество в управлении, повышение готовности к выполнению тактических задач.

В маневрах будут задействованы военнослужащие дислоцированных в Эстонии тактических групп НАТО, прибывающие на время учений в Эстонию военнослужащие из стран-союзников и партнеров по коалиции, в учениях примут участие сотни единиц техники - бронетранспортеры, боевые машины пехоты и танки.

В воздушном пространстве Эстонии будут перемещаться самолеты и вертолеты ВВС Эстонии и союзников. В их числе истребители Eurofighter ВВС Германии и Великобритании, польские штурмовики Су-22, вертолеты ВВС Великобритании и США Wildcat, Apache и Pavehawk.

Также в учениях примут участие боевые корабли ВМС Эстонии и союзников, с 6 по 9 мая в портах Таллинна и Ляэнеского уезда пройдет наиболее активная часть маневров с участием военных моряков.

По предварительным планам, в нынешних учениях "Весенний шторм" примут участие военнослужащие Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, США, Украины, Финляндии, Франции и Эстонии.

В основном учения с 29 апреля по 17 мая пройдут на территории Ляэне-Вируского и Ида-Вируского уездов, однако часть их планируется провести также и в Харьюском и Йыгеваском уездах.

В Главном штабе Сил обороны Эстонии предупредили, что в ходе учений неизбежны небольшие повреждения второстепенных дорог, лесов и полей, но нанесенный ущерб будет возмещен.

"По всей вероятности, малые дороги пострадают. Так происходит каждый раз, хоть мы и стараемся этого избежать", – сказал главнокомандующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем.

По его словам, Силы обороны Эстонии либо сами восстанавливали дороги, либо оплачивали их ремонт.