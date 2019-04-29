Правительство Ливии санкционировало арест более 60 полевых командиров армии Хафтара

Полевых командиров ЛНА руководитель ливийского правительства обвинил в "агрессии" против столицы Триполи.

Признанное международным сообществом ливийское правительство национального единства санкционировало арест 64-х полевых командиров "Ливийской национальной армии" (ЛНА) генерала Халифы Хафтара.

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Председатель правительства Фаиз Сарадж в воскресенье, 28 апреля, дал соответствующее распоряжение военной прокуратуре страны, передает DW со ссылкой на агентство dpa.

Полевых командиров ЛНА руководитель ливийского правительства обвинил в "агрессии" против столицы Триполи. В списке лиц, которые разыскиваются, - два сына генерала Хафтара и высшее командование ЛПА.

Ранее правительство Ливии распорядилось арестовать самого Хафтара.

В Ливии до сих пор сохраняется двоевластие. На западе страны расположено сформировано при поддержке ООН правительство национального единства. В то же время, на востоке, в городе Тобрук, расположен парламент. Власть в этой части страны функционирует независимо от Триполи и опирается на ЛНА во главе с Хафтаром. Сам Хафтар получает военную поддержку со стороны Египта и Объединенных Арабских Эмиратов, которые с помощью ЛНА стремятся одолеть ливийских исламистов.