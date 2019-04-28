Британских лордов заставят отчитываться о контактах с Россией и Китаем

Также в планах правительства введение закона о шпионаже, который упрощает депортации из страны лиц, которых подозревают в шпионаже.

Членов Палаты лордов (верхняя палата Парламента Великобритании) хотят заставить "полностью обнародовать свои деловые контакты с Россией и Китаем".

В британском правительстве уже завершают работу над соответствующим законопроектом, сообщает Европейская правда со ссылкой на The Sunday Times.

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Отмечается, что "красные средства" (намек на китайскую традицию вкладывать взятки в красные конверты) позволяют этим странам активно лоббировать свои интересы в парламенте. Чтобы избежать этого, в правила Палаты лордов предлагается внести изменения, согласно которым депутаты должны обнародовать все свои бизнес-интересы в Китае и РФ.

Также в планах правительства введение закона о шпионаже, который упрощает депортации из страны лиц, подозреваемых в шпионаже, даже несмотря на то, что они находятся в Великобритании на законных основаниях.

Издание добавляет, что вероятнее всего, такая норма ударит по сотрудникам китайской телекоммуникационной компании Huawei, которую подозревают в шпионаже.