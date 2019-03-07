Huawei подал в суд на США из-за обвинений в шпионаже

Китайский телекоммуникационный концерн недоволен законом, запрещающим ведомствам США закупать его технологию и услуги.

Китайский телекоммуникационный концерн Huawei в связи с обвинениями в шпионаже подал в суд на администрацию США.

Компания желает оспорить принятый в США закон, запрещающий американским ведомствам покупать и использовать технологии и услуги Huawei, заявил действующий глава концерна Гуо Пин в четверг, 7 марта, в штаб-квартире Huawei в городе Шэньчжэнь, передает DW.

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По словам Гуо Пина, закон, подписанный президентом США Дональдом Трампом в 2018 году, "не только противоправен, но и не позволяет Huawei честно участвовать в конкуренции". Исковое заявление подано в один из окружных судов штата Техас.

Эксперты полагают, что инициируемый Huawei судебный процесс имеет, прежде всего, символическое значение: у Huawei практически нет шансов на успех, но эта компания хочет послать публичный сигнал в связи с обвинениями со стороны США, продемонстрировать готовность к сопротивлению и вернуть к себе доверие в других странах, отмечает агентство dpa.