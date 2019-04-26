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Есть ли сцена после титров в последних "Мстителях": реакция фанатов блокбастера

10:41, 26 апреля 2019
Общество
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Фильмы киновселенной Marvel регулярно представляли зрителям сцены после титров, которые намекали на будущие события.

Начиная с «Железного человека» 2008 года, фанаты до последнего оставались в зале, чтобы увидеть тизер грядущих историй. Но с «Мстителями: Финал» студия решила отойти от своих традиций, поставив жирную точку.

Предположительно, создатели фильма таким образом хотели донести меседж, что это реальный финал киносаги длиной в 11 лет.

Несмотря на кажущуюся очевидность отсутствия традиционного анонса в конце фильма, фанаты все еще шокированы этому решению. Вот, что люди пишут в социальных сетях:

"Я, когда начинаются сцены после титров, и я, когда действительно нет послетитровых сцен".

"Все в кинотеатре, кто ждет сцену после титров".

Как сообщал УНИАН, ранее в Лос-Анджелесе на красную дорожку вышли звезды "Мстителей".

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Теги: #фильм Мстители Marvel