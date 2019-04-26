Есть ли сцена после титров в последних "Мстителях": реакция фанатов блокбастера

Несмотря на кажущуюся очевидность отсутствия традиционного анонса в конце фильма, фанаты все еще шокированы этому решению.

В кинотеатрах Украины состоялась премьера долгожданного блокбастера "Мстители.Финал".

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Фильмы киновселенной Marvel регулярно представляли зрителям сцены после титров, которые намекали на будущие события.

Начиная с «Железного человека» 2008 года, фанаты до последнего оставались в зале, чтобы увидеть тизер грядущих историй. Но с «Мстителями: Финал» студия решила отойти от своих традиций, поставив жирную точку.

Предположительно, создатели фильма таким образом хотели донести меседж, что это реальный финал киносаги длиной в 11 лет.

Несмотря на кажущуюся очевидность отсутствия традиционного анонса в конце фильма, фанаты все еще шокированы этому решению. Вот, что люди пишут в социальных сетях:

me when the lights come up after #AvengersEndgame and there really are no post credit scenes pic.twitter.com/YLN1xfoYJT — Janie from the block 🏳️‍🌈 (@braniejyant) 24 апреля 2019 г.

"Я, когда начинаются сцены после титров, и я, когда действительно нет послетитровых сцен".

everybody at the movie theater waiting for a post credit scene in #AvengersEndgamepic.twitter.com/i2tfsq1kX5 — ale saw endgame (@AVNGRSWINTER) 24 апреля 2019 г.

"Все в кинотеатре, кто ждет сцену после титров".

Как сообщал УНИАН, ранее в Лос-Анджелесе на красную дорожку вышли звезды "Мстителей".