В Индонезии от переутомления умерли более 270 сотрудников избиркомов

В Индонезии 17 апреля одновременно избирали президента, депутатов двухпалатного Народного консультативного конгресса, региональных и местных законодательных органов.

Минимум 272 сотрудника, задействованных в организации и проведении выборов в Индонезии, погибли, еще 1878 заболели от переутомления, связанного с ненормированной работой.

Об этом в воскресенье, 28 апреля, заявил пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Индонезии Ариф Прийо Сусанто, сообщает Deutsche Welle.

По его словам, министерство финансов работает над выплатой компенсаций семьям погибших.

В Индонезии 17 апреля одновременно избирали президента, депутатов двухпалатного Народного консультативного конгресса, региональных и местных законодательных органов. Всего в выборах принимали участие более 245 тыс. кандидатов, которые боролись за 20 тыс. депутатских мест. Как отмечают СМИ, в рамках беспрецедентных по своему размаху выборов вручную требовалось пересчитать миллионы бюллетеней.

Читайте такжеВ Испании сегодня проходят досрочные парламентские выборы

Для обеспечения нормального избирательного процесса на 810 тыс. участков были задействованы около 6 млн сотрудников. Эксперты назвали голосование в Индонезии «самыми сложными выборами в мире».

Окончательные результаты выборов в самой многонаселенной мусульманской стране мира (263 млн человек) станут известны лишь в мае. Согласно прогнозам, 57-летний президент Джоко Видодо значительно опередил своего соперника-националиста - отставного генерала Прабово Субианто, набрав от 54 до 55 процентов голосов. В поддержку Субианто высказались около 44 процентов избирателей.

Ранее УНИАН сообщал, что в Индонезии в день масштабных выборов и после них от переутомления и тяжелых условий работы скончался по меньшей мере 91 член избирательных комиссий, еще 374 человека пострадали.