IATA: авиакатастроф стало меньше, но жертв больше

Об этом говорится в ежегодном докладе по вопросам безопасности полетов Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), передает Би-би-си.

Читайте такжеИсчезнувший малазийский «Боинг» кто-то намеренно увел с курса в сторону АнтарктидыВ 2014 году в результате авиакатастроф погиб 641 человек. В эту цифру не были включены 298 пассажиров и членов экипажа рейса MH17, поскольку самолет "Малайзийских авиалиний" был сбит на востоке Украины.

Гибель рейса MH17 и исчезновение рейса MH370, на борту которого находились 238 человек, стали самыми трагическими авиапроисшествиями 2014 года, говорится в докладе.

В 2013 году в авиапроисшествиях погибли 2010 человек. В среднем за пять лет жертвами авиакатастроф каждый год становились 517 человек.

Число фатальных крушений самолетов в прошлом году упало до 12 по сравнению с 16 случаями годом ранее и 19 инцидентами в среднем за пять лет.