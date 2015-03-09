Иран заявил, что переговоры с США продолжатся 15 марта
17:43, 09 марта 2015Мир
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Следующий раунд переговоров с США о ядерной программе Ирана состоится 15 марта в швейцарской Лозанне.
REUTERS
Об этом заявил официальный Тегеран, передает Би-би-си со ссылкой на государственное иранское агентство ИРНА.
Читайте такжеОбама заявил о возможном прекращении переговоров с ИраномИран на них будет представлять министр иностранных дел - Джавад Зариф, США - госсекретарь Джон Керри.
Западные страны опасаются, что Иран пытается разработать ядерное оружие. Иран это отрицает.
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