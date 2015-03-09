Иран заявил, что переговоры с США продолжатся 15 марта

Об этом заявил официальный Тегеран, передает Би-би-си со ссылкой на государственное иранское агентство ИРНА.

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Западные страны опасаются, что Иран пытается разработать ядерное оружие. Иран это отрицает.