Иран заявил, что переговоры с США продолжатся 15 марта

17:43, 09 марта 2015
Мир
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Следующий раунд переговоров с США о ядерной программе Ирана состоится 15 марта в швейцарской Лозанне.

REUTERS

Об этом заявил официальный Тегеран, передает Би-би-си со ссылкой на государственное иранское агентство ИРНА.

Читайте такжеОбама заявил о возможном прекращении переговоров с ИраномИран на них будет представлять министр иностранных дел - Джавад Зариф, США - госсекретарь Джон Керри.

Западные страны опасаются, что Иран пытается разработать ядерное оружие. Иран это отрицает.

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