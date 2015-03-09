СМИ: Во Франции задержали четверых подозреваемых по делу о терактах в Париже

Французская полиция задержала четверых подозреваемых в причастности к организации терактов в Париже, сообщает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает РИА Новости.

В начале января во Франции произошла череда терактов и ЧП, начавшаяся с нападения на редакцию журнала Charlie Hebdo, который печатал карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда. За три дня погибли 17 человек, в том числе трое полицейских.

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Собеседник агентства сообщил, что задержанные входили в окружение 32-летнего Амеди Кулибали, захватившего заложников в парижском супермаркете кошерных продуктов. Злоумышленник был ликвидирован при штурме магазина полицией.

По данным газеты Figaro, среди задержанных Амар Р. (Amar R.) — родственник уничтоженного террориста. Он был задержан еще 23 января, но следователи все еще не допрашивали его в рамках дела о парижских терактах. Допрос ожидает и его подругу — сотрудницу жандармерии, которая после произошедших нападений просматривала служебные файлы, чтобы обнаружить информацию о своем партнере, отмечает издание.