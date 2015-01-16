Во Франции взломали 20 тысяч сайтов после терактов в Париже

По информации управления кибербезопасности генштаба французской армии, после терактов в Париже Францию накрыла беспрецедентная волна хакерских атак. За прошедшие четыре дня зарегистрированы около 19 тысяч кибератак на французские сайты, сообщил в четверг, 15 января, глава управления, контр-адмирал Арно Кустийер, сообщает DW.

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Франция впервые стала объектом столь масштабной кибератаки, указал он далее. "Подобного еще никогда не происходило", - цитирует его слова агентство AP. Кустийер указал, что на взломанных сайтах появляются флаги или исламистские лозунги. Атакам подверглись сайты самого разного содержания - от госучреждений до частных фирм, включая мелкие предприятия, такие как пиццерии.