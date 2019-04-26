Страстная пятница: в Иерусалим съезжаются верующие, чтобы пронести на себе крест (видео)

Дорога, по которой вели Иисуса Христа на распятие, называется Виа Долороза.

Сегодня вспоминают страдания Иисуса Христа, которого распяли на Голгофе. Верующие со всего мира съезжаются в Иерусалим, чтобы пронести крест по дороге, по которой вели Иисуса на распятие. В многотысячном крестном ходе были и украинцы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Дорога, по которой вели Иисуса Христа на распятие, называется Виа Долороза. Чтобы попасть на этот путь в Страстную пятницу верующие приходят еще до рассвета. Затем подходы к нему перекроют правоохранители. Крестный ход начинается от темницы. Именно здесь со связанными ногами казни ждал Иисус Христос.

Виа Долороза довольно тесная улица. В толпе каждый несет свой крест, кто-то большой, кто-то малый. Все останавливаются на так называемых остановках – местах, где останавливался Христос. Всего их 14.

Крестный ход завершится в Храме Гроба Господня, на Голгофе – горе, на которой распяли Христа. Первым крест на Голгофу несет Патриарх Иерусалимский, верующих за ним пытаются сдержать полицейские. Среди тысяч православных здесь есть и украинцы.

Напомним, Страстная пятница посвящена воспоминаниям о страданиях Иисуса Христа. Именно в этот день своей мучительной смертью на Голгофе Иисус Христос принес жертву, искупая ею все грехи человеческие.

В этот день Иисус Христос, приговоренный к распятию, с терновым венком на голове нес свой крест на Голгофу, где в последствии на нем же был распят.

Согласно преданиям, Иисус провисел на кресте около шести часов. Последними его словами были: "Свершилось… Отче! В руки Твои предаю дух Мой".

Чтобы убедиться в смерти распятого, один из воинов пронзил его ребро, из которого вытекли кровь и вода, – по одному из толкований, символы будущих таинств Евхаристии и Крещения.