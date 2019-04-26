Страстная пятница 2019 – все, что нужно знать о самом строгом дне Великого поста

Страстной, или Великой называется пятница последней, шестой недели Великого поста, непосредственно перед Пасхой.

Страстной или Великой называют пятницу последней недели Великого поста перед Пасхой. В 2019 году Страстная пятница выпадает на 26 апреля. В этот день нужно воздерживаться от принятия пищи до совершения церковного обряда выноса Плащаницы. После этого можно есть только хлеб и пить только воду. УНИАН расскажет вам об истории этого дня, о том, что можно и что нельзя делать в Страстную пятницу, а также о главных приметах самого строгого дня Великого поста.

История Страстной пятницы

Страстная Пятница посвящена воспоминаниям о страданиях Иисуса Христа. Именно в этот день своей мучительной смертью на Голгофе Иисус Христос принес жертву, искупая ею все грехи человеческие.

В этот день Иисус Христос, приговоренный к распятию, с терновым венком на голове нес свой крест на Голгофу, где в последствии на нем же был распят.

Согласно преданиям, Иисус провисел на кресте около шести часов. Последними его словами были: "Свершилось… Отче! В руки Твои предаю дух Мой".

Чтобы убедиться в смерти распятого, один из воинов пронзил его ребро, из которого вытекли кровь и вода, – по одному из толкований, символы будущих таинств Евхаристии и Крещения.

Когда Страстная пятница

Страстной, или Великой называется пятница последней, шестой недели Великого поста, непосредственно перед Пасхой. В 2019 году Светлое Христово воскресенье в православии выпадает на 28 апреля. Соответственно, Страстной будет пятница накануне него, то есть 26 апреля.

Католическая Пасха в 2019 году отмечалась на неделю раньше, 21 апреля, а Страстная пятница в католичестве соответственно 19 апреля.

Кстати, иногда даты Пасхи, а следовательно и Страстной пятницы, в православии и католичестве совпадают. Такое произошло, например, в 2017 году, когда Светлое Христово воскресенье выпало на 16 апреля.

Что нельзя делать в Страстную пятницу

В этот день категорически запрещено работать по дому. Уборку нужно закончить в Чистый четверг.

Готовить тоже нежелательно. Нельзя прикасаться к острым металлическим предметам в доме: не занимайтесь шитьем и вышивкой, ничего не режьте. Хлеб можно только разламывать.

Кроме того, большим грехом считается работа на земле. В этот день нельзя ничего садить. Говорят, если посеять пшеницу или посадить что-либо в этот день, урожая не будет.

В Страстную пятницу необходимо воздержаться от алкоголя и плотских утех. Люди, которые напиваются в этот день, рискуют стать алкоголиками. А зачатые в Страстную пятницу дети рождаются больными или становятся преступниками.

Для сохранения здоровья в этот день необходимо отказаться от стрижки, окраски волос и других косметических процедур.

Что можно делать в Страстную пятницу

В Страстную пятницу христианам стоит посетить богослужение и помолиться. Наши предки считали, что если принести с богослужения 12 зажженных свечей и расставить их в доме, то это обязательно принесет в дом благополучие и удачу на следующий год.

Хотя в Страстную пятницу работать нельзя, но разрешено выпекать паски. В народе говорят, что выпечка, приготовленная в Великую пятницу, не испортится и не покроется плесенью, а также будет обладать целебной силой. Также есть народное поверье для мам - в этот день можно отлучить ребенка от грудного вскармливания - такой малыш должен быть здоров и силен.

Приметы на Страстную пятницу

Если в Страстную пятницу небо звездное - будет хороший урожай зерновых, а вот если весь день облачно, "хлеб будет с бурьяном", т.е. год будет неурожайным.

В Страстную пятницу нельзя плевать на землю. В народе говорят, что кто плюнет на землю - от того на весь год все святые отвернутся.

Если в Страстную пятницу испечь пасхальный кулич, он очень долго не зачерствеет и не заплесневеет, а еще излечит от многих болезней.

Если младенца отлучить от материнской груди в Страстную пятницу, то ребенок будет расти сильным и здоровым.

Если в Страстную пятницу постирать белье и вывесить его сушиться, то на нем проявятся следы крови.

Заговоры и гадания в Страстную пятницу

В Страстную пятницу проведение каких-либо гаданий, магических ритуалов, обрядов и, тем более, заговоров крайне не желательно. Это день великой скорби по распятому Христу.