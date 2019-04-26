Площадь пожара на ракетном заводе в РФ увеличилась почти в пять раз

Пожар не представляет угрозы цехам, производящим ракеты "Сармат", "Синева" и другое вооружение.

Площадь пожара на территории завода "Красмаш" в Красноярске возросла до 24 тыс. кв. м.

Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.

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"Происходит горение на площади 24 тыс. кв. м. Угрозы распространения огня на другие объекты нет", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что пожар не представляет угрозы цехам, производящим ракеты "Сармат", "Синева" и другое вооружение. Эти объекты расположены на значительном расстоянии от горящего склада. На складе хранились 50 тыс. холодильников.

Произошло обрушение кровли на площади 2,5 тыс. кв. м. Пожару присвоен четвертый, наивысший для региона номер сложности. Сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщал УНИАН, в российском Красноярске полыхает "Красмаш" (входит в Роскосмос, - УНИАН.) - один из крупнейших в России оборонных заводов. Он производит баллистические ракеты, ракетоносители и прочую технику для космоса.