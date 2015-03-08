Генсек ООН призвал к гендерному равенству и борьбе с насилием над женщинами

Об этом говорится в его праздничном обращении, передает Радио Свобода.

Пан Ги Мун напомнил о важности соблюдения декларации Пекинской конференции по положению женщин 1995 года. С тех пор, по его словам, удалось существенно увеличить доступ женщин и девочек к образованию. Почти вдвое сократилось количество женщин, умирающих во время родов. Много женщин сейчас возглавляют крупные компании, правительства и международные организации.

«Я приветствую эти достижения. В то же время, отмечая сегодня Международный женский день, мы вынуждены признать, что поставленные задачи реализуются слишком медленно и неравномерно», - сказал Пан Ги Мун, отметив обеспокоенность относительно насилия над женщинами.

«Мир должен продемонстрировать единство, реагируя на то, что сторонники воинствующего экстремизма выбирают женщин, девушек и девочек в качестве объектов нападений», - заявил генсекретарь ООН.

Читайте также8 марта ошибочно считают советским праздником - правозащитникПо его словам, даже в мирных странах многие женщины все еще подвергаются домашнему насилию. Представительницы женского пола все еще сталкиваются с дискриминацией в политике, бизнесе и других сферах жизни.

«Нам следует изменить мировоззренческие установки, особенно у мужчин, и превратить самих мужчин в активных проводников изменений», - заявил глава ООН.

Согласно исследованию американской социологической компании Gallup, 33 процента женщин в Украине считают себя страдающими. Но согласно исследованию газеты Financial Times, в Украине женщины занимают от 20 до 30 процентов должностей в руководстве компаний.

8 марта в мире отмечают Международный женский день. В Украине этот день является государственным праздником. В этом году выходными объявлены два дня 8 и 9 марта.