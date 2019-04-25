The Guardian: Путин уже начал испытывать нового президента Украины

Москва раздает паспорта на оккупированной части Донбасса, чтобы подтолкнуть избранного украинского президента как можно скорее пойти на компромиссы.

Владимир Путин очень быстро перешел к испытанию новоизбранного президента Украины, подписав законопроект, который разрешает украинцам на оккупированных частях Донбасса получать паспорт России. Провокационное решение появилось всего через три дня после того, как актер и политический новичок Владимир Зеленский одержал победу на выборах.

Об этом пишет The Guardian, напоминая, что Кремль до сих пор не поздравил победителя и официально не признал результаты украинских выборов. Во время предвыборной кампании Зеленский подал сигнал, что он более готов к компромиссу в отношении оккупированных территорий, чем действующий президент Петр Порошенко. Частично победитель выборов сыграл на усталости украинцев от войны. Теперь Россия бросает Зеленскому вызов, который может заставить его занять более жесткую позицию. Его команда выступила в среду с заявлением, в котором поступок Москвы названо доказательством того, что она «агрессор, ведущий войну против Украины».

Издание пишет, что решение раздавать российские паспорта в Киеве рассматривают как попытку усиления интеграции Донецка и Луганска в Россию, а также как давление на нового президента с целью заставить его сесть за стол переговоров.

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«Ставки поднимаются. Это очень серьезное сообщение для Украины и Запада. Таким образом статус этих территорий становится еще более сложным. Замысел в том, чтобы заставить Зеленского начать переговоры как можно скорее», - сказал эксперт Carnegie Endowment for International Peace Балаш Ярабик.

Вместе с тем, поступок Кремля сразу же после выборов в Украине делает для Зеленского политически сложным поиск компромиссов. Перед выборами глава его штаба Иван Баканов дал понять во время встречи в Вашингтоне, что кандидат готов начать прямые переговоры с главарями так называемых «ДНР» и «ЛНР». Однако, дипломаты Запада посоветовали ему не делать этого. Ведь этот шаг подтвердит российскую выдумку о «гражданской войне» в Украине.