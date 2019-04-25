American Interest: Россия – не великая держава и не надо к ней относиться как к таковой

Отношение к Москве как к значительному игроку парадоксально ослабляет внешнюю политику Запада и его готовность реагировать.

За более чем два года внешнеполитической работы администрации Дональда Трампа в США все более заметной темой, закрепленной в Национальной оборонной стратегии и Стратегии национальной безопасности, стала идея о существовании соревнования между великими державами. При этом с одной стороны конфликта стоят США, а с другой — Россия и Китай.

Если говорить о последнем, то можно назвать много существенных аргументов. Ведь Пекин не просто играет мускулами в Тихоокеанском регионе. Он также пытается укрепить свое влияние в других уголках мира, финансируя свой проект «Один пояс, один путь». Таким образом, с помощью мягкой силы он пытается закрепить китайскую модель как альтернативу демократической системе правления. Об этом на страницах American Interest старший научный сотрудник программы Вацлава Гавела по правам человека и дипломатии в Международном университете Флориды Дэвид Крамер.

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Но Россия – не великая держава за большинством ключевых критериев, если не говорить о ее гигантских территориальных размерах и ядерному арсеналу. Российский ВВП меньше 1,6 триллиона долларов, что в рейтинге стран ставит ее между Испанией и Италией. Для сравнения, ВВП Китая достигает 13 триллионов долларов, а США – 19 триллионов. Экономика России в стагнации, а ее население сокращается, в то время как китайская и американская экономики и количество граждан постоянно растут. Если бы российские лидеры изменили подходы, дела РФ могли бы улучшиться. Но Владимир Путин на международной арене продолжает играть роль того, кто все портит. Государства в состоянии упадка могут представлять серьезную угрозу. И путинская Россия – не исключение.

Но называя РФ «великой державой» и ставя ее рядом с Китаем, администрация Трампа и другие комментаторы раздувают российскую важность и роль в мире. Стоит уточнить, что к режиму Путина нужно относиться серьезно, но не как к большому игроку. Вместо этого его нужно рассматривать как деструктивную силу, которая сеет хаос по всему миру, использует армию, вмешивается в политику других и распространяет коррупцию. Путин представляет смертельную угрозу для американских интересов. И доказательств здесь много. Он вмешивался в американские выборы в 2016 году, развязал войну против Украины и Грузии, оккупировав части их территорий, его кровавое вмешательство спасло наглый режим Башара Асада в Сирии. Недавно Путин отправил небольшой контингент сил в Венесуэлу, чтобы сорвать любые военные шаги со стороны США с целью свержения режима Николаса Мадуро.

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В отличие от Компартии Китая, которая пытается производить положительное впечатление от своего лидерства и китайской модели в мире, Кремль так или иначе уже отказался от усилий улучшить свой имидж. Российские пропагандистские СМИ вроде RT и Sputnik больше заинтересованы в унижении других стран и их правительств, чем в освещении преимуществ модели Путина. Мол, западные лидеры не имеют права ругать Россию за нарушения прав человека или применения военной силы или коррупции. Ведь они все «виноваты не меньше».

Все это делает Россию не «великой державой», а лишь деструктивной. Продвигая свою стратегию, Путин ослабил российские национальные интересы и разбросал свои силы настолько широко, что они стали уязвимыми. Например, в Украине российская военная агрессия консолидировала общество лучше, чем любой украинский лидер за два десятилетия. После того, как Россия вторглась в Украину в 2014 году, большинство украинцев стали благосклонны к идее вступить в НАТО, хотя в прошлом она была не популярна. Путин, кажется, понятия не имеет, как вывести свои войска из Донбасса после того, как украинская армия героически остановила любые дальнейшие территориальные посягательства России.

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Другие соседи, в частности Беларусь, все больше нервничают из-за возможных дальнейших шагов Путина. Запугивание других стран в регионе – это негативный способ проецировать силу. Но это точно не признак «великого государства». На фоне падения его рейтинга до самого низкого уровня за десятилетие, Путин действует не с позиции силы. Его отчаянность может быть угрозой. Но слабость лишает Россию статуса «большого» игрока.