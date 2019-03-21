Bloomberg: Путин выбирает между ликвидацией Беларуси и сценарием Назарбаева

В Кремле думают, как сохранить власть для своего автократа на всю его жизнь.

Старый лидер ушел с поста президента, но сохранил свою мертвую хватку на рычагах власти. Для многих в Кремле хорошо спланированные события, которые разворачиваются в соседнем Казахстане, кажутся моделью для российского президента Владимира Путина. Впрочем, в отличие от своего казахского коллеги Нурсултана Назарбаева, никто не уверен в том, что Путин может начать процесс передачи власти, не спровоцировав при этом дестабилизирующее столкновение между враждующими лагерями в Кремле, которые его режим держит в узде.

Политические и личные риски для российского автократа высокие, пишет Bloomberg. Сценарий передачи власти, похожий на тот, который происходит сейчас в Казахстане, активно обсуждают в Москве. Об этом изданию сказал бывший чиновник президентской администрации Андрей Колядин, который теперь работает политическим консультантом Кремля.

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«Сценарий Назарбаева может подойти политическим элитам, которые хотят иметь арбитра, способного влиять на процессы после появления преемника», - пояснил он.

78-летний Назарбаев отдал на этой неделе президентство доверенному союзнику, сохранив при этом ключевые полномочия как председатель казахского Совета национальной безопасности и пожизненный лидер нации. Это принесло определенное облегчение в остром вопросе. 66-летний Путин начал свой четвертый и, вероятно, последний президентский срок. Он подавил политическую оппозицию и сконцентрировал власть в своих руках за 19 лет правления. Из-за его абсолютного доминирования в политической жизни россиянам трудно назвать потенциальных преемников даже на фоне спада популярности автократа.

Четвертый президентский срок Путина заканчивается в 2024 году. Он пока никого не назначил своим протеже, однако неоднократно подчеркивал, что он не будет менять конституцию, чтобы расширить свое правление. Но это не помешало спикеру нижней палаты российского парламента Вячеславу Володину выступить с предложением провести «конституционную реформу».

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Кое-кто внутри правящих элит подталкивает Путина к идее оставаться президентом как можно дольше. Об этом Bloomberg сказали три источника, близких к Кремлю. Одним из сценариев, которые обсуждаются, предусматривает присоединение Беларуси к России и провозглашение новой страны. Так Путин мог бы обойти конституционные ограничения. Однако, в Кремле пока еще не определились со сценарием.

«Даже если так, Путин не может остаться навсегда. Он же смертный», - говорит социолог Ольга Криштановская.

«Если он не подготовит фундамент для передачи, это плохо закончится. Все вцепятся в глотки друг друга», - добавила она.

Издание напоминает о том, как в 2008-2012 годах Путин на один срок уступил президентское кресло своему протеже Дмитрию Медведеву, оставшись при этом премьер-министром. На этот раз российский автократ может передать ключевые президентские полномочия Совету безопасности или совещательному органу под названием Государственный совет. Оба ведомства он сейчас возглавляет. Покинув Кремль, он может сохранить власть в России через эти органы.

По словам старшего научного сотрудника московского "Центра Карнеги» Александра Баунова, Кремль будет пристально следить за тем, какой контроль Назарбаев сохранит в Казахстане и как будет распределена власть при новом порядку. По словам эксперта, у России и Казахстана «схожая экономическая структура и тип авторитаризма». Однако, по словам советника Кремля Сергея Маркова, до сих пор существуют сомнения, будут ли феодальные элиты и дальше уважать власть Путина, если он отдаст президентство кому-то другому. По его мнению, если казахи могут позволить Назарбаеву стать ментором вроде Ли Куан Ю в Сингапуре, то российский автократ «столкнется с немедленным вызовом, если отступит».

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Политолог Аркадий Дубнов считает, что повторить стратегию Назарбаева в России невозможно, потому что российская политическая система более сложная. Назначение старшей дочери казахского автократа Дариги Назарбаевой председателем казахского Сената делает ее первой в очереди на президентство, согласно конституции страны. В свою очередь, Путин дал понять, что не собирается повторять этот трюк со своими дочерьми.

Вариант с поглощением Беларуси и созданием новой страны столкнулся с сопротивлением Минска. И это, по словам Криштановской, усложняет процесс. Управляя Кремлем дольше всех со времен диктатуры Иосифа Сталина, Путин предстал перед все большим давлением необходимости сохранить свое политическое наследство. И время истекает. Бывший офицер КГБ может вдруг понять, что оказался между выбором: сохранить политическое наследие и передать власть преемнику или оставить себе контроль над системой власти, которую он строил почти два десятилетия.

«Путин может только позавидовать Назарбаеву. Для него это не сработает», - сказал Дубнов.