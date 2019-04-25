Полиция Шри-Ланки сообщила о взрыве в Пугобе

Страна оправляется от недавних терактов.

В четверг, 25 апреля, полиция Шри-Ланки сообщила о взрыве в населенном пункте Пугоба. Судя по имеющимся данным, бомба взорвалась на открытой местности. Пострадавших нет.

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Местные СМИ пишут, что бомба была заложена в мусорном баке, пишет NEWSru.co.il.

"Взрыв произошел за судом, в настоящее время мы проводим расследование", - рассказал представитель полиции Руван Гунасекера, пишет ТСН.ua со ссылкой на телеканал NDTV.

Правоохранитель также подчеркнул, что этот взрыв не был контролируемый, в отличие от тех, которые ранее деактивировали полицейские.

Из сообщения неясно, связан ли этот взрыв с "пасхальными" терактами, жертвами которых стали около 360 человек.

В то же время, по совету спецслужб, после терактов в стране закрыли все католические церкви.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля на Шри-Ланке прогремела серия взрывов, в том числе в трех отелях в столице, городе Коломбо («Кингсберри», «Шангри-Ла» и «Синнамон Гранд»), а также в трех католических храмах: соборах Святого Антония в центре Коломбо, Святого Себастьяна в пригороде Негомбо и в католической церкви в городе Баттикалоа.

Власти Шри-Ланки назвали взрывы террористическим нападением. Ответственность за взрывы взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство».

По предварительной информации посольства Украины в Индии, украинцы не пострадали в результате взрывов.