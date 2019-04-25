Ким Чен Ын встретился с Путиным в России

Стороны намерены обсудить ситуацию на корейском полуострове и вопросы двустороннего сотрудничества.

На острове Русский во Владивостоке началась встреча лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента РФ Владимира Путина.

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Начало беседы лидеров стран опубликовано на сайте президента РФ. Стороны намерены обсудить ситуацию на корейском полуострове и вопросы двустороннего сотрудничества.

Напомним, 24 апреля Ким Чен Ын утром 24 апреля впервые приехал в Приморский край России на собственном бронепоезде.

Ожидается, что после переговоров Путин вылетит в Китай, а Ким Чен Ын останется во Владивостоке до 26 апреля. Для него подготовлена культурная программа.