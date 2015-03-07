В ООН не получали просьбы от Украины об отправке миротворцев
Организация Объединенных Наций не получала официального запроса от Украины на введение миротворческой миссии на территорию Донбасса.
Об этом в пятницу, 6 марта, на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке заявил заместитель генсекретаря ООН Джеффри Фельтман, сообщает Deutsche Welle.
Он отметил, что ситуация в Украине до сих пор нестабильная. Фельтман также добавил, что проинформировал украинскую сторону о том, что решение о вводе миротворцев может принять только Совбез ООН.
"А генсек ООН будет действовать в соответствии с рекомендациями Совета Безопасности", - сказал Фельтман.
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Как заявил во время заседания Совбеза постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев, с апреля 2014 года на Востоке Украины погиб 1541 украинский солдат, а ранены более 6226 бойцов.
Он также рассказал о нарушениях сепаратистами режима прекращения огня. По данным ООН, в общем, конфликт на Донбассе унес жизни шести тысяч человек.