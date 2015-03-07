В ООН не получали просьбы от Украины об отправке миротворцев

Об этом в пятницу, 6 марта, на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке заявил заместитель генсекретаря ООН Джеффри Фельтман, сообщает Deutsche Welle.

Он отметил, что ситуация в Украине до сих пор нестабильная. Фельтман также добавил, что проинформировал украинскую сторону о том, что решение о вводе миротворцев может принять только Совбез ООН.

"А генсек ООН будет действовать в соответствии с рекомендациями Совета Безопасности", - сказал Фельтман.

Читайте такжеСША рассматривают привлечение ООН и ЕС к решению конфликта на Донбассе

Как заявил во время заседания Совбеза постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев, с апреля 2014 года на Востоке Украины погиб 1541 украинский солдат, а ранены более 6226 бойцов.

Он также рассказал о нарушениях сепаратистами режима прекращения огня. По данным ООН, в общем, конфликт на Донбассе унес жизни шести тысяч человек.