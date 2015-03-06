США рассматривают привлечение ООН и ЕС к решению конфликта на Донбассе
19:35, 06 марта 2015Мир
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США рассматривают возможность привлечения ООН и ЕС к разрешению конфликта на Донбассе, однако фокусируют внимание на работе ОБСЕ в зоне конфликта.
Блинкен сообщил, что США могут привлечь ООН и ЕС к решению конфликта / svoboda.org
Об этом сообщил заместитель государственного секретаря США Энтони Блинкен на брифинге в Киеве.
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"Пока еще важнейшим учреждением, которое может играть роль в выполнении Минских обязательств, – это ОБСЕ, они уже играют очень важную роль, и нужно будет увеличивать их возможности, их ресурсы", - отметил он.
"Есть ли пути в этом контексте для ООН и ЕС каким-то образом приобщиться – мы это рассматриваем, но я думаю, что фокусировать внимание нужно на усилении возможности ОБСЕ выполнять свою работу, то есть, чтобы они могли отслеживать, как выполняются обязательства по Минским соглашениям", - сказал Энтони Блинкен.
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