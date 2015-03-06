Миссия ОБСЕ в Украине получит от ЕС 24 бронированные и 40 небронированных авто

Как сообщили УНИАН в Представительстве ЕС в Украине, Евросоюз готов и дальше прилагать усилия, направленные на обеспечение реализации положений Минских договоренностей относительно урегулирования ситуации на Донбассе на нескольких уровнях, прежде всего, через поддержку миссии ОБСЕ.

В рамках этой поддержки Европейский Союз передает Специальной мониторинговой миссии 40 небронированных и 24 бронированные авто (Toyota Land Cruiser и аналогичные авто).

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15 бронированных авто уже прибыли в Киев, еще 5 сейчас в дороге. Это последние из общего количества бронированных машин, которые передаются, поскольку первые четыре прибыли в Украину незадолго до этого.

Официальная передача автопарка СММ состоится в начале следующей недели.

Как сообщал УНИАН, 5 марта посол Швеции в Украине Андреас фон Бекерат сообщил в Twitter, что Вооруженные силы Швеции транспортировали в Украину 15 бронемашин для участников миссии ОБСЕ, которые работают на Донбассе.