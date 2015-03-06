Боевики Исламского государства казнили 11 своих командиров

17:34, 06 марта 2015
Мир
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Террористы радикальной организации Исламское государство в Ираке казнили 11 своих командиров, обвинив их в предательстве.

REUTERS

Причиной их подозрений стало бегство 150 исламистов из города Тикрит после начала наступательной операции правительственных войск, сообщает Новое время со ссылкой на агентство Fars.

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Ранее неоднократно сообщалось о массовых казнях, совершенных радикальной исламистской группировкой, но все они были проведены в отношении заложников из разных стран.

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