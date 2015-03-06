Боевики Исламского государства казнили 11 своих командиров

Причиной их подозрений стало бегство 150 исламистов из города Тикрит после начала наступательной операции правительственных войск, сообщает Новое время со ссылкой на агентство Fars.

Читайте такжеВ ООН приравняли к терактам сожжение исламистами редких книг в Ираке

Ранее неоднократно сообщалось о массовых казнях, совершенных радикальной исламистской группировкой, но все они были проведены в отношении заложников из разных стран.