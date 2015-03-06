Украина стала торговым эльдорадо для белорусов – польская газета

Граждане Беларуси массово выезжают на закупки в Украину, где после девальвации гривни можно купить много товаров значительно дешевле, чем в их стране.

Об этом пишет в пятницу польская Gazeta Wyborcza.

"Раньше были популярны поездки в Польшу, но после девальвации рубля Польша стала слишком дорога, а в Украине гривня тоже девальвировала. Еще до того там было дешевле, чем у нас, а теперь - это настоящее эльдорадо", - сказал изданию Василий Мацкевич из белорусского Пинска, находящегося в 30 км. от границы с Украиной.

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Он рассказал, что едущие в Украину поезда полностью заполнены людьми, которые стараются скупиться подешевле. Мясо в украинских магазинах можно купить даже вдвое дешевле, чем в Беларуси, яблока - на 40-50%, а домашнюю химию - на 30-40%.

Газета также написала, что такие поездки белорусов начинают менять их взгляд на происходящее в Украине.

"После Майдана люди, которые смотрели российское телевидение, боялись ехать в Украину", - рассказывает белорусский журналист Анатоль Гатоучиц из Гомеля, расположенного в 40 км. от границы с Украиной.

"Теперь ситуация изменилась. Люди ездят и видят, что в приграничных районах продолжается нормальная жизнь. Теперь они даже смеются над теми, кто остается под влиянием средств массовой информации и дальше боятся ехать", - отмечает журналист, которого цитирует газета.

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Как сообщал УНИАН, во второй половине февраля 2015 года украинская гривня по отношению к доллару обвалилась до 30-40 гривень после 16 гривень в начале этого года. На этой неделе после введенных мер украинской властью гривня начала укрепляться и на межбанке уже достигла уровня 23-24 гривень за доллар.