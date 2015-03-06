Министр обороны Польши не исключает, что весной РФ усилит агрессию против Украины
Он отметил определенный прогресс после достижения в феврале новых Минских договоренностей, благодаря которым в регионе гибнут меньше военных.
Министр обороны Польши Томаш Семоняк не исключает усиления агрессии Российской федерации против Украины весной этого года.
Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом министр сказал сегодня в эфире польского телеканала TVN24.
"Этот район (Донбасс) является в дальнейшем бочкой с порохом, и здесь говорить об апреле или о каком-то другом месяце – это всегда обсуждение возможного сценария", - сказал он, комментируя информацию о том, что Россия может начать очередное наступление на позиции украинских военных на Донбассе в следующем месяце.
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"Это очень сильные слухи, которые активно функционируют в Киеве, и мне об этом известно с осени", - сказал он, комментируя ремарку журналиста, что россияне могут ждать пока высохнет земля, что позволит легче передвигаться бронетехнике.
Он отметил определенный прогресс после достижения в феврале новых Минских договоренностей, благодаря которым в регионе гибнут меньше военных.
В то же время, по его словам, трудно сказать, будут ли те договоренности в дальнейшем соблюдаться или нужно ожидать следующей агрессии.
"Сейчас обсуждать будет ли это (очередное наступление - УНИАН) в апреле или в другом месяце - напрасно", - сказал Семоняк, который также занимает должность заместителя главы правительства Польши.