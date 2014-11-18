Санкции должны удержать Россию от дальнейшей агрессии против Украины - Коморовский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Польского государства заявил сегодня в Варшаве после переговоров с президентом Болгарии Росеном Плевнелиевым.

"Хочу поблагодарить за поддержку политики сильных санкций, которые, по моему убеждению, должны быть санкциями, которые удержат Россию от дальнейших агрессивных действий", - сказал Коморовский, отметив, что болгарский президент "полностью разделяет" такой взгляд.

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Коморовский отметил, что Болгария является одной из стран, которая через Черное море граничит с Украиной, и ситуация в этой стране не может не влиять на вопросы безопасности.

Президент Болгарии заявил, что болгарская и польская власти занимают четкую и принципиальную позицию в деле конфликта России с Украиной, которая заключается в незыблемости территориальной целостности Украинского государства.

"Крым - это Украина, а Украина - это Европа", - сказал он.

Болгарский президент также выразил мнение, что введенные против России санкции уже показали свою эффективность и призвал европейских политиков сохранить единую позицию в этом деле.

"Когда нарушаются основы международного законодательства в Европе. Когда сила становится выше законодательства. Когда есть, например, агрессия России, мы должны сохранять единую позицию", - отметил Плевнелиев.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября глава польского МИД Гжегож Схетина заявил о растущих противоречиях среди европейских политиков на тему санкций против Российской Федерации из-за ее агрессии против Украины, которые проявились во время вчерашнего заседания глав МИД государств-членов ЕС.

Министры согласились только расширить персональные визовые и финансовые санкции на новых лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской «народных республик», но не включили в него новых представителей российской власти.

Ранее в этом месяце украинские власти призвали ЕС обострить введенные в сентябре экономические санкции против России из-за проведения так называемых «выборов» в оккупированных боевиками регионах Донбасса и из-за дальнейших поставок им оружия, а также усиления их рядов российскими военными.