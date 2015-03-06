МИД Британии о дальнейшей агрессии России в Украине: ЕС должен быть готов к быстрому ответу

Дальнейшая агрессия Российской Федерации против Украины или нарушение достигнутых в феврале минских договоренностей приведет к введению Европейским Союзом новых санкций против этой страны.

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Филип Хэммонд сегодня на пресс-конференции в Варшаве после переговоров с главой польского МИД.

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"Мы должны очень четко говорить, что Европейский Союз останется объединенным в деле санкций, которые должны действовать до тех пор, пока полностью не будут выполнены минские договоренности. Более того, мы подготовим возможные новые санкции, которые могут быть быстро введены в случае дальнейших шагов агрессии российской стороны или невыполнения минских договоренностей", - сказал он.

Министр не озвучил, какие санкции могут быть введены против России, назвав важным подготовить различный пакет ограничений, который может быть введен в зависимости от развития ситуации.

"Мы должны быть готовы ответить быстро и адекватно", - сказал он.

Хэммонд подтвердил, что среди возможных ограничений обсуждается отключение России от системы SWIFT, отметив, что такая мера имела бы очень серьезные последствия для российской экономики.

Он также отметил, что Европейский Союз должен детально проанализировать, как введенные против России санкции будут влиять на его экономику, подчеркнув, что каждая из дополнительных мер на самом деле будет вредной для двух сторон.

Глава польского МИД Гжегож Схетина сравнил отключение России от системы SWIFT с эффектом атомной бомбы и назвал это "окончательной мерой".

"Есть длинный список санкций, которые можно использовать раньше", - сказал он, но не исключил, что даже эта мера может быть введена, если Россия не изменит свою политику.

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Cхетина добавил, что ЕС может ввести новые санкции против РФ в случае, например, нападения на Мариуполь.

Как сообщал УНИАН, в Минске 12 февраля состоялись переговоры по урегулированию кризиса на Донбассе с участием президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По результатам переговоров утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции Германии и РФ в поддержку этих мер.

Среди прочего, новые договоренности, достигнутые "нормандской четверкой", предусматривают прекращение огня на востоке Украины с 00.00 15 февраля, а также отвод всех тяжелых вооружений с украинской территории. Кроме того, предусмотрен обмен и освобождение всех заложников.

15 февраля Порошенко объявил о прекращении огня, но боевики постоянно нарушают режим перемирия, а также проводят перегруппировку и наращивание сил вдоль всей линии разграничения в зоне АТО.

26 февраля Вооруженные силы Украины начали отвод военной техники по всей линии разграничения в зоне АТО, тогда как боевики переместили технику частично и имитируют ее отвода.

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Власти РФ отрицает причастность к оккупации некоторых территорий на Донбассе и настаивает на прямых переговорах руководства Украины с боевиками.

Справка УНИАН. Россия в марта 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.