"Слышит и реагирует": стало известно о состоянии писателя Дмитрия Быкова

Напомним, Дмитрию Быкову стало плохо в самолете, на котором он летел из Екатеринбурга в Уфу. У него диагностировали инфаркт головного мозга.

В состоянии писателя Дмитрия Быкова, госпитализированного на этой неделе, наблюдается положительная динамика.

Об этом в субботу, 20 апреля, написала у себя в Facebook его супруга Ирина Лукьянова.

«Положительная динамика. Слышит и реагирует», - написала она.

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Ранее о положительных изменениях в состоянии Быкова рассказал председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов. Он уточнил, что пообщался с врачами института имени Бурденко, где сейчас находится писатель.

Как сообщал УНИАН, ранее Дмитрию Быкову стало плохо в самолете, на котором он летел из Екатеринбурга в Уфу. Однако помощь ему стали оказывать не сразу - бортпроводники решили, что писатель пьян. На высоте в 10 тысяч метров ему стало гораздо хуже - писателя начало рвать, а перед посадкой Дмитрий Быков прост лег на пол в проходе между креслами.

Дмитрий Быков - один из самых харизматичных и острых критиков режима российского президента Владимира Путина. Ранее он называл события в Крыму и на Донбассе "гигантской национальной трагедией", за которую России придется расплачиваться. "Если это русский мир - вот то, что творится сейчас на Донбассе, - то это не мой мир", - отмечал Быков.