Атмосфера планеты разогревается все быстрее - доклад

Выбросы парниковых газов по планете достигли рекордного показателя - 33,1 млрд тонн.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) выпустила доклад о том, что физическое и экономическое воздействие глобального потепления нарастает.

В основе этого воздействия лежат беспрецедентно высокие уровни поступления парниковых газов в атмосферу, о которых сообщало МАГАТЭ в отчете за 2018 год, передает Би-би-си. Потребление энергии во всем мире возросло за минувший год на 2,3%. Это самый быстрый рост на десятилетие. До этого энергопотребление сдерживалось последствиями финансового кризиса 2008-2009 годов, но в прошлом году они перестали действовать.

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70% этой энергии было выработано за счет сжигания ископаемых ресурсов, в основном угля. В частности, в Азии действуют сотни относительно недавно построенных тепловых угольных электростанций.

По данным МАГАТЭ, они выбросили в прошлом году рекордный объем углекислого газа - более 10 млрд тонн. Всего же выбросы парниковых газов по планете достигли рекордного показателя - 33,1 млрд тонн. Это равноценно приросту в 1,7%, что намного превышает средний прирост с 2010 года.

Доклад ВМО этого года является 25-м по счету, начиная с 1993 года. Тогда уровень углекислого газа в атмосфере был 357 частей на миллион. С тех пор он возрос до 405,5 частей/млн и продолжает быстро расти.

Это приводит к разогреву атмосферы - 2018 год оказался четвертым по рекордным показателям, зафиксированным за всю историю наблюдений. Средняя температура по планете почти на 1 градус Цельсия превысила тот же показатель за период 1850-1900 годов.

Годы между 2015 и 2018 оказались самыми теплыми на всю историю наблюдений.

"Мы знаем, что если существующая тенденция роста концентрации парниковых газов продолжится, это приведет к росту глобальной температуры на 3-5 градусов", - говорит профессор Саманта Хепбурн, директор Центра естественных ресурсов в Университете Дикин в Австралии.

Особую тревогу ученых вызывает состояние мирового океана. Более 90% энергии, которую удерживают парниковые газы, поглощается водами мирового океана.

По данным ВМО, в 2018 году энергонасыщенность воды на глубинах до 700 м достигла рекордной отметки.

Растет и уровень моря: в 2018 году этот рост был на 3,7 мм выше, чем за предыдущий год.