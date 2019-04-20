В Швеции перевернулся автобус с туристами

В результате аварии госпитализировали по меньшей мере 8 пассажиров.

В Швеции близ города Эребру произошла авария, есть пострадавшие.

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Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"Авария случилась утром. Известно, что в автобусе находились около 29 человек. Они ехали по дороге из Осло в Стокгольм. В какой-то момент автобус съехал с дороги и перевернулся. Что стало причиной аварии, пока не известно", - говорится в сообщении.

В результате ДТП 8 пассажиров госпитализировали. По информации издания, другие пассажиры чувствуют себя плохо, потому что находятся в шоковом состоянии.

Дорогу, на которой произошла авария, перекрыли в обе стороны.