Неизвестные устроили резню на вокзале в Китае, ранены 9 человек

Один подозреваемый был убит на месте, второй - арестован. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Нападение произошло во время утреннего часа пик.

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Год назад 31 человек погиб во время резни на вокзале в городе Куньмин. Китайские власти возложили ответственность за это нападение на исламских экстремистов из Синьцзян-Уйгурского автономного района.