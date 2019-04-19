Байден может включиться в борьбу за пост президента США на следующей неделе – СМИ
23:57, 19 апреля 2019Мир
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Отмечается, что 76-летний Байден мог бы стать самым опытным политиком в президентской гонке.
Джо Байден идет в президенты, сообщают СМИ / REUTERS
Бывший вице-президент США Джо Байден, как ожидается, присоединится к президентской гонке в Соединенных Штатах на следующей неделе.
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Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на три осведомленных анонимных источника. Ожидается, что объявление о походе Байдена в президенты может состоятся в следующую среду.
Конкретное место и дата запуска кампании Байдена неизвестны. Политик вероятно начнет визит в штаты с ранним голосованием.
Отмечается, что 76-летний демократ Байден мог бы стать самым опытным политиком в президентской гонке, и вторым по старшинству, после 77-летнего Берни Сандерса.
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