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Байден может включиться в борьбу за пост президента США на следующей неделе – СМИ

23:57, 19 апреля 2019
Мир
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Джо Байден идет в президенты, сообщают СМИ / REUTERS

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Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на три осведомленных анонимных источника. Ожидается, что объявление о походе Байдена в президенты может состоятся в следующую среду.

Конкретное место и дата запуска кампании Байдена неизвестны.  Политик вероятно начнет визит в штаты с ранним голосованием.

Отмечается, что 76-летний демократ Байден мог бы стать самым опытным политиком в президентской гонке, и вторым по старшинству, после 77-летнего Берни Сандерса.

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Теги: #США#выборы#Байден